Erneuter Feueralarm in Herzogsdorf: Müllbrand rasch eingedämmt

Nach dem Firmen-Großbrand in Herzogsdorf, in Oberösterreich, vom vergangenen Mittwoch, den 31. Juli, entfachte sich heute, am 2. August, gegen 4.30 Uhr erneut ein Teil des bereits in den Außenbereich der Halle verbrachten Müllberges. Dies konnte jedoch durch rasches Eingreifen schnell wieder eingedämmt werden. Nach Begutachtung des Brandortes durch einen Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ konnte Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Der Brand am 31. Juli ist mit großer Wahrscheinlichkeit durch im Gewerbemüll falsch entsorgte Gegenstände, wie zum Beispiel einem Akku, ausgelöst worden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.