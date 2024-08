Das Thema Gewalt in Beziehungen und Prävention wird noch sichtbarer. Unter der Nummer 0800 20 44 22 bietet das steirische Hilfetelefon bei Beziehungsproblemen und Beziehungsgewalt rund um die Uhr anonyme und kostenfreie Erstberatung zu Beziehungsgewalt und Beziehungskrisen. Das Angebot richtet sich an alle Personen im beziehungsfähigen Alter, von Jugendlichen bis zu Senioren. Neben der Erstberatung erfolgt bei Bedarf eine rasche Weitervermittlung an Beratungs- und Betreuungseinrichtungen. Die Helpline ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr telefonisch und via Chat erreichbar.

Gewaltschutzaktion

Seit dem 1. August ist die neue Plakatkampagne samt Werbespot des „Steirischen Hilfetelefons“ auch in den mehr als 170 Bussen und 85 Straßenbahnen der Holding Graz zu sehen. Soziallandesrätin Doris Kampus: „Ein großes Danke an die Holding Graz, dass sie diese Gewaltschutzaktion unterstützt und Werbung für unser steirisches Hilfetelefon 0800 20 44 22 macht. 300.000 Menschen, die täglich Busse und Straßenbahnen in Graz benützen, sind 300.000 Botschafterinnen und Botschafter. Wenn jemand in Gewaltsituationen Hilfe braucht oder Rat sucht, ist 0800 20 44 22 die richtige Nummer.“