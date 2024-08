O’gsperrt is: Verkehrsbeschränkungen zum Kirchtagswochenende

Den Höhepunkt des Villacher Kirchtags bildet traditionell der große Trachtenfestzug durch die Innenstadt. Im Zuge des Auf- und Abbaus der Ehrentribüne ist die Bahnhofstraße von Samstag, 3. August, ab 6 Uhr bis Sonntag, 4. August, 3 Uhr ab Höhe Klagenfurter Straße südlicher Ast gesperrt. Die Durchfahrt Nikolaiplatz und Stadtbrücke ist gesperrt. Der Verkehr wird über die Bahnhofstraße – Zeidler-von-Görz-Straße – Brauhausgasse – Nikolaigasse und retour bzw. über die Klagenfurter Straße – Brauhausgasse – Nikolaigasse umgeleitet. Entlang der Umzugstrecke (Pestalozzistraße – Italiener Straße – Postgasse – 8. Mai-Platz – Hauptplatz – Stadtbrücke – Nikolaiplatz – Nikolaigasse) und den angrenzenden Straßenzügen kommt es am Samstag, 3. August, von 12 bis 18 Uhr zu verschiedenen Verkehrsbeschränkungen.

Umleitung Drauradweg & Sperren Vergnügungspark

Aufgrund der Parkregelung am Wasenboden und des Umzuges kommt es bis Sonntag, 4. August, 24 Uhr, Uhr zu einer Umleitung des R1 Drauradweg. Die Drauparkstraße ist ab Höhe Einfahrt Interspar-Fußgängerzone bis Dienstag, 6. August, 18 Uhr, täglich von 5 bis 12 Uhr ausschließlich für Ladetätigkeiten für den Fahrverkehr geöffnet, danach nur mit Berechtigungskarte. Die Durchfahrt zum Hans-Gasser-Platz ab dem Kreuzungsbereich Italiener Straße/Postgasse ist bis Dienstag, 6. August, 18 Uhr gesperrt.

Gratisshuttle ab 18 Uhr mit Kirchtagsherz

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wurde das Angebot des Kirchtagsbusses, der in der Kirchtagswoche bis in die Nacht verkehrt, ausgebaut. Mit dem Kirchtagsherz, das einmalig fünf Euro kostet, sind die Fahrten auf den BUS:SI-Linien die ganze Woche über ab 18 Uhr kostenlos. Ohne das Kirchtagsherz gilt der normale Tarif, mit dem Klima- und Kärnten-Ticket fährt man ebenfalls kostenlos. Die Regelung gilt noch am heutigen Freitag und am Samstag (3. August) jeweils ab 18 Uhr. Die letzte Abfahrt orientiert sich an der Kirchtagssperrstunde des jeweiligen Tages. Unterstützt wird das Angebot von der Stadt Villach, dem Land Kärnten, der Volksbank Kärnten und dem Verein Villacher Kirchtag. Achtung: In der Kirchtagswoche gelten geänderte Fahrpläne. Alle weiteren Infos zur Anreise sowie zu Parkangeboten sind online abrufbar.