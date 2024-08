Pferde stürzen und Kutsche läuft Amok – Chaos in Seefeld

Am heutigen Freitagvormittag, dem 2. August, unternahmen vier Personen in Seefeld, in Tirol, eine Fahrt mit einer Kutsche. Als sich der 76-jährige österreichische Kutscher gegen 11 Uhr am Forstweg beim Gschwandtweg neben der Kutsche befand, gingen die Pferde aus bisher unbekanntem Grund durch, wodurch der Kutscher vom Gespann überrollt und ein Stück mitgeschleift wurde. Nach circa 50 Metern sprang einer der Fahrgäste, ein 69-jähriger Österreicher, von der Kutsche ab, wobei er sich nach bisherigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen zuzog. Nach weiteren 300 Metern sprang ein weiterer Fahrgast, eine 67-jährige Österreicherin, von der fahrenden Kutsche. Das Ausmaß ihrer Verletzungen ist bisher unbekannt.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht

Nach weiteren 200 Metern liefen die Pferde samt Kutsche in ein Weidegatter, wobei die Tiere stürzten. Diesen kurzen Stillstand des Gespanns nutzen die zwei weiteren Fahrgäste, ein 69-jähriger Österreicher und eine 69-jährige Österreicherin, um von der Kutsche zu steigen. Ein 76-jähriger, schweizerischer Spaziergänger versuchte die Pferde aus dem Weidegatter zu befreien, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der verletzte Kutscher konnte die Tiere schließlich beruhigen und zurück in den Stall bringen. Er wurde im Anschluss von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist bisher ebenfalls unbekannt. Die beiden verletzten Fahrgäste wurden von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.