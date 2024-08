Vermisster Bergwanderer in Tirol: Suchaktion endet erfolgreich

Am vergangenen Donnerstag, den 1. August, begann ein 52-jähriger Slowene gegen 19 Uhr eine Tour von der Aschinger Alm im Gemeindegebiet von Ebbs, in Tirol, auf den Grinnerkopf im Zahmen Kaiser. Nach dem Erreichen des Gipfels gegen 21.30 Uhr wollte der Mann wieder über dieselbe Route absteigen, verlor jedoch in der Dunkelheit die Orientierung und kam schließlich in unwegsamem Gelände nicht mehr weiter. Am heutigen Vormittag, den 2. August, gegen 06.20 Uhr setzte der Slowene einen Notruf ab, worauf eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Kufstein und der Alpinpolizei eingeleitet wurde. Gegen 10.30 Uhr konnte der Mann schließlich mit dem Polizeihubschrauber unverletzt geborgen werden.