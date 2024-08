Paragleitschirm zusammengeklappt: 35-Jährige stürzt vier Meter tief

Spittal an der Drau

Eine 35-jährige Frau aus Wien startete heute auf dem behördlich genehmigten Startplatz für Hänge- und Paragleiter auf der Emberger Alm (Seehöhe ca. 1720 Meter) Gemeinde Berg im Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Paragleitschirm zu einem Freizeitflug ins Tal nach Greifenburg.

Paragleitschirm zusammengeklappt

Im Zuge des Landeanfluges zum Landeplatz des Fliegercamps in Greifenburg geriet die Frau in einer Höhe von circa vier Metern in einen Strömungsabriss. Der Paragleitschirm klappte zusammen und die 35-Jährige stürzte auf den Wiesenboden. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom Rettungshubschrauber ARA3 ins LKH Villach geflogen.