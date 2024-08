Gefährliche Handynutzung: Wiener Autofahrer riskieren mehr als der Rest des Landes

88 Prozent der Wiener geben an, besser zu fahren als andere Autofahrer.

Veröffentlicht am 2. August 2024, 17:53 / ©Fotolia

Jede sechste Autofahrerin, jeder sechste Autofahrer schreibt Nachrichten oder telefoniert frei.

Knapp 60 Prozent aller Autofahrer nutzen das Handy während der Fahrt, sei es, um zu telefonieren oder Nachrichten zu lesen oder sogar selbst welche zu schreiben. Das ist das Ergebnis einer IFES-Umfrage im Auftrag der ASFINAG. In manchen Bereichen gehen die Wiener aber sogar noch größere Risiken ein als der Österreich-Durchschnitt.

Während laut Umfrage 14 Prozent am Steuer ohne Freisprecheinrichtung telefonieren und auch Nachrichten wie Mails oder Whatsapp schreiben, sind es in Wien mehr, die zugeben, das Handy auf diese Art während der Fahrt zu verwenden, nämlich jeder sechste Autofahrer. Nur die Tiroler sind da noch undisziplinierter (20 Prozent). In Summe gaben bei der Umfrage fast 60 Prozent der Befragten zu, das Handy während der Fahrt auf die eine oder andere Art zu nutzen. Bei den Jüngeren (unter 30 Jahre) waren es sogar 80 Prozent. Und jeder Zweite hantiert immer wieder mit dem Navigationsgerät oder dem Radio.

88 Prozent der Wiener fahren „besser als andere“

Im Österreichschnitt glauben vier von fünf Befragten, dass sie besser fahren als andere. Die Wiener sind da sogar noch mehr von ihren Fahrkünsten überzeugt. 88 Prozent beantworteten diese Frage mit einem klaren Ja und führen damit das Ranking der Bundesländer an. Knapp gefolgt von den Niederösterreichern (87 Prozent) und den Steirern (85 Prozent). 17 Prozent halten sich österreichweit für geschickt genug, gleichzeitig zu lenken und mit dem Handy zu hantieren. Die Tiroler sind mit 25 Prozent und die Wiener mit 22 Prozent sogar noch deutlich mehr von ihren Fahrkünsten überzeugt.

Ablenkung führte zu 596 Unfällen, 119 Verletzten und zwölf Toten in 2023

Wie gefährlich Ablenkung und Unaufmerksamkeit ist, sieht man an der Unfallstatistik: Im Jahr 2023 waren auf diese Ursache 569 Unfälle zurückzuführen, bei denen 119 Menschen schwer verletzt wurden. Zwölf Personen verunglückten tödlich. Erst dahinter kommen als Unfallursachen mangelnder Sicherheitsabstand (523 Unfälle mit 49 Schwerverletzten und einem Toten) sowie nicht angepasste Geschwindigkeit (439 mit 62 Schwerverletzten und zwölf Todesopfern).

Die Lösung: Park & Write-Plätze

Die Lösung für mehr Sicherheit sei einfach und liegt vor allem viel näher, als die meisten glauben. Die ASFINAG betreibt entlang der 2250 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen 59 eigene Rastplätze und 108 Parkplätze. Dazu kommen noch 89 Raststationen mit Tankstellen und Restaurants mit ausreichend Parkplätzen. Im Durchschnitt steht also alle neun Kilometer eine Rastmöglichkeit zur Verfügung. Bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h sind das nur knapp vier Minuten, die man zu einem „Park & Write“-Platz benötigt, um gefahrlos Nachrichten lesen oder schreiben zu können, zu telefonieren, das Navi zu programmieren oder auch den passenden Radiosender einzustellen.