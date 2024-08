Alkohol im Spiel? Motorradfahrer prallte gegen Auto – schwer verletzt

Heute gegen 15 Uhr fuhr eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land in Landskron auf der Treibacher Straße in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung mit der Millstätter Straße hielt die Frau ihren Pkw verkehrsbedingt an. Hinter ihr fuhr ein 56-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Villach-Land. Er übersah, dass das Auto stehen geblieben war und prallte gegen dessen Heck. Der Motorradlenker stürzte zu Boden und verletzte sich dabei.

Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen

Er wurde vom Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Ein Alkotest war aufgrund seiner Verletzungen nicht möglich. Da Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde mit seiner Zustimmung eine Blutabnahme veranlasst. Die Hauptfeuerwehrwache Villach rückte zum Binden von ausgetretenen Flüssigkeiten an.