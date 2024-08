Spender gefunden: Krebspatient August (60) hat Hoffnung auf Genesung

Veröffentlicht am 2. August 2024, 17:57 / ©Geben für Leben

Diese Geschichte hat ein Happy End: Anfang dieses Jahres traf den Steirer August (60) eine erschütternde Wende in seinem Leben. Von einem Tag auf den anderen erhielt er die Schock-Diagnose Akute Lymphoblastische Leukämie. Eine Stammzellenspende kann helfen und so wurde dringend ein Spender gesucht. Mehr dazu in: Erschütternde Diagnose: August braucht dringend eine Stammzellenspende.

Transplantation im Sommer geplant

„Nun erreichte uns die erfreuliche Nachricht, dass ein Spender gefunden wurde und die Transplantation noch diesen Sommer geplant ist. Auch wenn für ihn nun eine sehr intensive Zeit kommt, freuen wir uns mit August und seiner Familie über diese erlösende Nachricht und wünschen ihm das Allerbeste!“, teilt das Team von Geben für Leben überglücklich mit und will weiterhin Patienten bei der Stammzellenspender-Suche unterstützen. „Wir rufen daher weiterhin unermüdlich zur Stammzelltypisierung auf, um auch ihnen Hoffnung auf ein neues Leben zu schenken.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2024 um 18:16 Uhr aktualisiert