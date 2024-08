Hydraulikschlauch-Reparatur endet im Krankenhaus: Unterarm eingeklemmt

Ein 26-jähriger tschechischer Staatsbürger aus dem Bezirk Wels-Land, in Oberösterreich, war am heutigen Freitag, den 2. August, gegen 12.15 Uhr auf einem Firmenareal in Edt bei Lambach mit der Reparatur eines Hydraulikschlauches eines Radladers beschäftigt. Dazu hob der Mann die Schaufel des Radladers auf etwa 1,6 Meter an, um die Schrauben des bei dem Hubzylinder befindlichen Hydraulikschlauches zu lösen. Ein 31-jähriger Arbeitskollege, welcher sich zur gleichen Zeit neben dem Radlader befand, wies den 26-Jährigen darauf hin, dass er die Schrauben nicht lösen dürfe, da sich sonst der Hydraulikdruck lösen und die Schaufel nach unten fallen würde.

Sein Unterarm wurde eingeklemmt

Trotz der Warnung löste der Mann die Schrauben und die Schaufel fiel nach unten. Dabei wurde der rechte Unterarm des 26-Jährigen zwischen Hubzylinder und dem Rahmen des Radladers eingeklemmt. Nachdem ihm die Feuerwehren Edt-Winkling und Lambach aus seiner Notlage befreit hatten, wurde der junge Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzt in das Klinikum Wels eingeliefert.