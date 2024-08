Tödliche Frontalkollision: Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen

Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am heutigen Nachmittag, den 2. August, gegen 13.42 Uhr einen LKW in Richtung Strengberg, in Niederösterreich. Als der 27-Jährige an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte, kollidierte im Bezirk Amstetten ein aus der Gegenrichtung kommendes Motorrad, gelenkt von einem 48-jährigen Mann aus dem Bezirk Scheibbs, frontal mit dem abbiegenden LKW. Der 48-jährige Motorradlenker erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lenker des LKW und dessen beiden Beifahrer blieben unverletzt.