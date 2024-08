Transportsicherung vergessen: 34-Jähriger von Tischsäge schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Tischsäge am Freitag wurde ein 34-Jähriger schwer verletzt.

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit und ein 22-jähriger Hilfsarbeiter luden heute Mittag in Brückl ihr Firmenfahrzeug nach erledigten Arbeiten ein. Als beide versuchten, die Tischsäge einzuladen, geriet der Schneidekopf der Säge auf der Arbeitsschiene in Bewegung und verletzte den 34-jährigen schwer an der Hand. Es war vergessen worden, die Transportsicherung der Säge, die ein Rutschen des Schneidekopfes verhindern soll, festzudrehen. Weitere Ermittlungen sind notwendig. Der Verletzte wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.