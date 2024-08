Sturz auf Wanderweg: 35-jähriger Mountainbiker verletzt

In den heutigen frühen Freitagnachmittagsstunden des 2. August kam ein 35-jähriger Österreich aus dem Bezirk Zell am See, in Salzburg, bei der Talfahrt über einen Wanderweg mit seinem E-Mountainbike zu Sturz. Das Ausma´ß seiner Verletzungen ist bisher unbekannt. Ein zufällig vorbeikommende Wanderer leisteten dem jungen Mann umgehend Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Nach Abschluss der Erstversorgung durch das Rote Kreuz konnte der Mountainbiker durch die Einsatzkräfte der Bergrettung aus dem Gelände geborgen und mittels Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden. Der 35-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kann Fremdverschulden derzeit ausgeschlossen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2024 um 21:03 Uhr aktualisiert