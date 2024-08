Zwei Verletzte nach Frontalcrash in St. Andrä im Lavanttal

In Wölzing-St. Andrä im Lavanttal kam es heute Abend zu einem Unfall.

Veröffentlicht am 2. August 2024, 20:31 / ©Fotomontage Canva/Screenshot Google Streetview

Eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr heute gegen 18.10 Uhr auf der B 70 von St. Andrä nach Wolfsberg. In Wölzing in der Gemeinde St. Andrä bog direkt vor ihr ein entgegenkommender Pkw, gelenkt von einem 49-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, links ab. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Wolfsberg verbracht. Der Alkotest verlief bei beiden Beteiligten negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn wurde von der Freiwilligen Feuerwehr St. Andrä (4 Fahrzeuge und 19 Mann) mittels Ölbindemittel gereinigt.