Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Kundl – Pkw nach Kollision stark beschädigt

Am heutigen Freitag, den 2. August, bog ein 81-jähriger Österreicher gegen 10.50 Uhr mit seinem Auto in Kundl, in Tirol, in die Tiroler Bundesstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Tiroler Bundesstraße fahrenden Auto eines 75-jährigen Deutschen. Bei dem Unfall erlitten der Deutsche und die 78-jährige Mitfahrerin des Österreichers schwere Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Kundl, die Rettung und die Polizei