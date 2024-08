Rathauscafe-Betreiber halten Villacher Kirchtag seit 50 Jahren die Treue

Große Ehrung am Villacher Kirchtag.

Veröffentlicht am 2. August 2024, 20:37 / ©Marta Gillner

Die Wirtefamilie Tosoni hält bereits seit 50 Jahren dem Villacher Kirchtag die Treue. Das besondere Jubiläum wurde am Donnerstag auf der Rathaus-Bühne gebührend gefeiert. Jutta, Benno und Valentina Tosoni wurden von Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser (SPÖ) und Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ausgezeichnet. „Sie waren immer großartige Partner am Kirchtag“, heißt es seitens des Organisationsteams dazu. „Wir wünschen uns, dass das noch viele Jahre so bleiben wird.“