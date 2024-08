Rafting-Unfall am Lech: Kind gerät unter Boot, muss reanimiert werden

Heute Nachmittag, am 2. August, gegen 14.30 Uhr starteten sechs Gäste und ein Guide in Bach, in Tirol, eine Rafting-Tour auf dem Lech. Beim Passieren der Nikolausbrücke blieb das Boot an einem Brückenpfeiler hängen und kippte um. Fünf Gäste sowie der Guide konnten sich selbständig ans Ufer retten. Ein 7-jähriger Deutscher blieb mehrere Minuten unter dem Boot, bis ihn der Guide bergen und ans Ufer bringen konnte. Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.