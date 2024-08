Einsatzkräfte gefordert: Unwetter hinterlassen Spuren in Kärnten

Wie berichtet herrscht heute in Kärnten die Unwetterwarnstufe Rot. Die letzten Stunden brachten viel Arbeit für die Kärntner Feuerwehren mit sich. Wie bereits in den letzten Tagen liefen auch heute gegen 17 Uhr erste Notrufe in der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Kärnten ein. Grund waren Starkregenfälle, Gewitter und Sturmböen in verschiedenen Kärntner Regionen.

Überschwemmungen und umgestürzte Bäume

„Im Gebiet um St. Veit Richtung Frauenstein sowie im Wimitzgraben sorgte der Starkregen für Überschwemmungen. Die ebenso starken Windböen brachten einige Bäume zum Umstürzen“, gab der Sachgebietsleiter der LAWZ, Hans-Jörg Rossbacher, bekannt. Danach zog die Gewitterfront in südöstliche Richtung ab. Dabei hinterließ sie eine Spur der Verwüstung: Erneut stürzten zahlreiche Bäume auf die Straßen. „Betroffene Gebiete waren weiters die Gemeinden Ebenthal, Grafenstein sowie im nachfolgenden Verlauf das Jauntal. Auch im Raum Bleiburg bis nach Lavamünd mussten die Feuerwehren zu Aufräumarbeiten, Sturmschäden und Pumparbeiten ausrücken“, so Rossbacher.

©Leser | In Ebenthal hagelte es am Nachmittag.

Dachstuhlbrand in Maria Saal

In St. Peter-Stegendorf in der Gemeinde Maria Saal schlug ein Blitz in einen Dachstuhl ein, der dadurch entstandene Brand im Bereich der elektrischen Anlagen (E-Verteiler) konnte durch den raschen Einsatz von sechs Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 19 Uhr beruhigte sich die Wettersituation wieder: Die Niederschläge ließen langsam nach und die Gewitterzellen zogen Richtung Slowenien weiter. „In den letzten Stunden mussten 29 Feuerwehren zu 40 Unwettereinsätzen ausrücken, dabei standen rund 320 Einsatzkräfte im Einsatz“, erklärte Rossbacher abschließend.