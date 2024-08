Autofahrer übersah Fahrradfahrer: 50-Jähriger verletzt

Am heutigen Freitagnachmittag, den 2. August, fuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer gegen 15.45 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Rheinstraße in Richtung Hard, in Voralberg. Zeitgleich fuhr ein 56-jahriger Autofahrer, ebenfalls auf der Rheinstraße, in Fahrtrichtung Bregenz. Der Lenker blieb aufgrund der Ampelregelung auf der Abbiegespur an der Rheinstraße/Wolfordstraße stehen. Als die Ampelanlage auf grün umschaltete fuhr der Mann in die Kreuzung ein und beabsichtigte nach links einzubiegen.

Fahrradfahrer verletzt

Dabei übersah der Autofahrer den entgegenkommenden auf dem Fahrradstreifen befindlichen Fahrradfahrer und touchierte diesen mit dem Fahrzeug. Der Fahrradfahrer prallte samt dem Fahrrad auf die Motorhaube des Autos und stürzte folglich auf den Boden. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer verletzt. Er wurde mit der Rettung in das LKH Bregenz überstellt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Autound am Fahrrad entstand erheblicher Sachschaden. Ein vor Ort durchgeführter Alkovortest mit beiden Unfallbeteiligten verlief negativ.