Mehr Autoverkehr, weniger LKW-Verkehr auf steirischen Autobahnen

Veröffentlicht am 2. August 2024, 21:28

Auto- und Lkw-Verkehr haben sich im 1. Halbjahr auf den steirischen Autobahnen und Schnellstraßen unterschiedlich entwickelt, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse von 38 steirischen Zählstellen der Asfinag zeigt. Bei zwölf Zählstellen fuhren heuer weniger LKW als im 1. Halbjahr 2023. Bei 26 Zählstellen nahm der Lkw-Verkehr zu, bei elf davon aber um weniger als zwei Prozent. Beim Autoverkehr gab es lediglich bei zwei Zählstellen einen Rückgang, informiert der VCÖ. Bei sechs Zählstellen nahm der Pkw-Verkehr um bis zu zwei Prozent zu, bei 18 zwischen zwei und fünf Prozent und bei zwölf um mehr als fünf Prozent.

Das ist die stärkst befahrene Autobahn der Steiermark

Die stärkst befahrene Autobahn der Steiermark ist die A2 Südautobahn, wo im ersten Halbjahr bei Feldkirchen rund 13,5 Millionen Kfz unterwegs waren, berichtet der VCÖ. Rund zehn Prozent davon waren Lkw. Die Autobahn mit der zweithöchsten Verkehrsbelastung ist die A9 Pyhrnautobahn bei Graz-Webling mit rund 12,5 Millionen Kfz. Auf der S6 Semmering Schnellstraße fuhren bei St. Marein im 1. Halbjahr rund fünf Millionen Kfz, auf der S36 Murtal Schnellstraße bei Zmöllach knapp mehr als vier Millionen, ebenso auf der S35 Brucker Schnellstraße bei Ungersdorf. Der Autobahnabschnitt mit dem meisten Schwerverkehr ist mit rund 1,4 Millionen Fahrzeugen die A9 bei Schachenwald.

Steiermark übernimmt Voreiterolle

„Die Zunahme des Autoverkehrs ist kein Naturgesetz. Im Gegenteil, wo häufige öffentliche Verkehrsverbindungen in der Nähe sind, werden diese auch von vielen genutzt“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Das öffentliche Verkehrsangebot ist weiter zu verbessern, insbesondere die regionalen Zentren sind an das überregionale öffentliche Verkehrsnetz sehr gut anzubinden. Auch die Autobahnen und Schnellstraßen sind für den Öffentlichen Verkehr stärker zu nutzen, betont der VCÖ. Die Steiermark nimmt dabei in Österreich eine Vorreiterrolle: Auf der A2 Südautobahn bei Gleisdorf ist eine Autobahn-Bushaltestelle für Expressbusse geplant. Ein Konzept, das verstärkt umzusetzen ist.

Raumordnung und Siedlungsentwicklung von Bedeutung

Neben einem entsprechend guten öffentlichen Verkehrsangebot spielen auch Raumordnung und Siedlungsentwicklung für das Mobilitätsverhalten eine zentrale Rolle. „Betriebe, die sich nahe eines Bahnhofs ansiedeln, erleichtern es den Beschäftigten, mit der Bahn zur Arbeit zu fahren. Betriebe, die sich fernab von Bahn und Bus auf der grünen Wiese ansiedeln, führen zu mehr Autoverkehr. Ähnliches gilt für Freizeiteinrichtungen und Geschäfte. Zersiedelung und Fehler in der Raumordnung verursachen mehr Verkehr und höhere Mobilitätskosten“, verdeutlicht VCÖ-Experte Schwendinger. Gemeinden und Städte können durch eine verkehrssparende Siedlungsentwicklung, die die Ortskerne und Nahversorgung stärkt, sowohl die Verkehrsbelastung in der Region reduzieren, als auch die Mobilitätskosten der Bevölkerung. Betriebe, Unternehmen, Freizeiteinrichtungen und Tourismusregionen sind wiederum gefordert, durch Mobilitätsmanagement ihre Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Verkehr oder bei kürzeren Distanzen mit dem Fahrrad zu verbessern und Anreize zu setzen, das Angebot auch zu nutzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.08.2024 um 21:31 Uhr aktualisiert