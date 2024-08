„Gewittergefahr gering“: Der Samstag bringt wieder viel Sonnenschein

„Mit mäßigem Nordwestwind stellt sich am Samstag in weiten Teilen des Landes sonniges und trockenes Wetter ein“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Samstag. Einzelne Regenschauer können aber in der Westhälfte niedergehen, vereinzelt können auch Gewitter dabei sein. „Die Unwettergefahr ist aber sehr gering“, heißt es. Die Höchsttemperatur erreicht am Samstag bis zu 28 Grad.