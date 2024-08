Regen und Sonnenschein: Der Samstag wird abwechslungsreich

Der Störungseinfluss soll im Tagesverlauf langsam abnehmen. Besonders im Osten Österreichs, am Alpenostrand und in der südöstlichen Steiermark bleibt es überwiegend trocken, bei einem Wechsel aus Sonnenschein und einigen dichteren Wolken. GeoSphere Austria prognostiziert, dass es im Westen hingegen wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern bleibt. Die meisten Schauer treten entlang der Alpennordseite zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel auf. Am Nachmittag steigt vorübergehend die Schauerneigung von Osttirol bis Unterkärnten noch einmal an. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten stellenweise auch lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 22 bis 30 Grad.