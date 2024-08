Alkolenker (18) aus Auto geschleudert – dann geht er nach Hause

Ein betrunkener, 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau war in der Nacht von gestern auf heute, den 3. August um 2.40 Uhr, auch der Apriacher Landesstraße (L20) in Großkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) unterwegs. Plötzlich sei ein Reh vor im gewesen, wie er gegenüber der Polizei erklärte. Als er diesem ausweichen wollte, kam er von der Straße ab, stürzte rund 150 Meter über eine steile Wiese ab und wurde, weil er nicht angegurtet war, aus dem Fahrzeug geschleudert.

Nach Unfall ging er wenige hundert Meter nach Hause

Nach dem Unfall ging er dann aber noch nach Hause – es waren nur wenige hundert Meter – und weckte seine Eltern, die daraufhin die Polizei verständigten. Der 18-Jährgie wurde in weiterer Folge von der Rettung ins BKH Lienz Lienz gebracht, ein Alkotest vor Ort war aufgrund von starker Schmerzen nicht möglich. Erst im Krankenhaus wurde dann eine Atemalkoholuntersuchung durchgeführt, welche eine starke Alkoholisierung ergab. Der 18-Jährige wird nun angezeigt.

Feuerwehren sichern Auto und Felsbrocken

Das Fahrzeug selbst wurde rundum beschädigt, es wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Großkirchheim im steilen Gelände gesichert, sodass es nicht weiter abstürzten konnte. Durch den Unfall wurde weiters ein großer Felsbrocken gelockert, welcher von der Feuerwehr Apriach gegen einen möglichen Absturz gesichert wurde.