Kritik an Änderung in Supermärkten: Wird einkaufen nun wieder teurer?

Schon vor längerem wurden die Papierpreise gegen digitale Preisschilder bei vielen Billa- und Hofer-Filialen und auch in den Media Märkten getauscht. Erst kürzlich hat dann auch Spar angekündigt, dass man in rund 200 Märkten künftig auf digitale Preisschilder setzen will. Mehr dazu in: Große Neuerung bei Spar: Das ändert sich jetzt in den Filialen. Vor allem Konsumentenschützer sehen diese Veränderungen aber eher kritisch.

Konsumentenschützer warnt vor Gefahren digitaler Preisschilder

Preisänderungen seien dann mit Mausklick möglich. „Die Gefahren, die ich sehe, sind, dass man Preise schneller und öfter verändern kann“, meint etwa Walter Hager vom Verein für Konsumenteninformationen (VKI) im „Ö1 Morgenjournal“. Hager warnt auch vor Intransparenz, da es dann schwieriger werde, die Preise zu vergleichen. Zudem könne das zu Preissteigerungen führen. „Die Tendenz geht da dann sicher eher nach oben als nach unten“, befürchtet der Konsumentenschützer.

Digitale Preisschilder sollen keine dynamischen Preise bringen

Dem wiederum widerspricht Spar-Chef Hans Reisch. Er könne garantieren, dass die digitalen Preisschilder nicht automatisch zu Preissteigerungen führen würden, meint er im „Ö1 Morgenjournal“. Auch an eine dynamische Preisgestaltung, wie sie etwa an Tankstellen gang und gäbe ist – wo also mehrmals täglich die Preise geändert werden -, würde man nicht denken.

