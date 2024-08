Unwetter in der Südoststeiermark: Fischer kommen nicht mehr nach Hause

Sturmfolgen in der Südoststeiermark: Die Gewitterzelle führte zu massiven Schäden, darunter umgestürzte Bäume und beschädigte Gebäude.

Sturmfolgen in der Südoststeiermark: Die Gewitterzelle führte zu massiven Schäden, darunter umgestürzte Bäume und beschädigte Gebäude.

Zwischen Priebing und Fluttendorf sorgte eine Gewitterzelle gegen 18.20 Uhr für zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäumen sowie abgedeckten Dächern von Wohnhäusern und Nebengebäuden. Das Zentrum der Sturmschäden lag in der Ortschaft Gosdorf, teilt der Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg mit. Zum Glück wurden bisher keine verletzten Personen gemeldet.

Chaos nach dem Sturm

Das Unwetter traf besonders hart die Ortschaft Gosdorf. Bäume wurden umgerissen, Dächer abgedeckt und mehrere Wohnhäuser sowie Nebengebäude beschädigt. Insgesamt 17 Feuerwehren mit rund 145 Einsatzkräften und 26 Fahrzeugen rückten aus, um die Schäden zu beseitigen. Die abgedeckte Dächer wurden vorübergehend mit Planen abgedeckt.

©Presseteam BFVRA / Baumgartner | Schwere Schäden in Gosdorf: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen und beschädigen Häuser nach dem heftigen Unwetter. ©Presseteam BFVRA / Baumgartner | Feuerwehrleute arbeiten fieberhaft daran, Dächer abzudecken und Straßen von Sturmschäden zu befreien.

Aufräumarbeiten im vollen Gange

Die Feuerwehrleute arbeiteten bis spät in den Abend hinein und konnten elf von 39 gemeldeten Schadenslagen abarbeiten. Besonders betroffen war die L 208 zwischen Gosdorf und Eichfeld, die aufgrund der Gefahr durch weitere umstürzende Bäume für den gesamten Verkehr gesperrt wurde.

Harvester im Einsatz

Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter. Am Samstagvormittag wird ein Harvester eingesetzt, um die aufgerissenen Straßen und Wege weiter zu räumen. Unter anderem müssen Fischer in Fluttendorf, die durch umgestürzte Bäume an den Maier Teichen eingeschlossen sind, befreit werden. Auch der R2-Radweg wurde freigeschnitten.

