Blitz schlägt in Haus ein: Feuerwehr löscht Brand mit Kübel Wasser

Veröffentlicht am 3. August 2024, 08:28 / ©FF Wölfnitz/Klagenfurt

Am gestrigen Freitag, den 3. August, sind wieder Gewitter über Kärnten gezogen, die mehrere Feuerwehreinsätze zur Folge hatten. Grund für die Einsätze waren dabei vor allem Starkregen, Gewitter und Sturmböen in verschiedenen Kärntner Regionen. Im Bezirk Klagenfurt-Land hat sogar ein Blitz in ein Haus eingeschlagen.

Sechs Feuerwehren nach Blitzschlag gerufen

Kurz vor 19 Uhr wurden gestern Abend gleich sechs Feuerwehren zu dem daraus resultierenden Entstehungs- bzw. Schwelbrand nach Stegendorf (Gemeinde Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land) gerufen. „Da unser KLFA (Kleinlöschfahrzeug mit Allradantrieb) kein wasserführendes Fahrzeug ist, wurde der Brand kurzerhand mit einem Kübel Wasser gelöscht“, erklären die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Stegendorf auf Facebook.

Hausdach nach Blitzschlag auf Glutnester kontrolliert

Anschließend haben die Florianis noch das Dachgeschoß rauchfrei gemacht und die kaputten Ziegel ausgetauscht. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz haben mittels Kübelspritze dann noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. „Parallel dazu wurde der Dachstuhl mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Außen wurde zusätzlich das Dach auf eventuelle Glutnester kontrolliert“, so die Florianis. Im Einsatz standen auch noch die Feuerwehren St. Michael am Zollfeld, Zweikirchen, Liebenfels und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.