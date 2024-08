Bundesliga startet für Kärntner Clubs mit Derby

In der Lavanttal Arena startet der Wolfsberger AC (WAC) am heutigen Samstag, den 3. August, in die Bundesliga-Saison. Mit ihnen bzw. gegen sie wird der zweite Kärntner Bundesliga-Club, der SK Austria Klagenfurt, antreten, die Saison startet in Kärnten also direkt mit einem Derby. Um 19.30 Uhr wird der Tabellensiebte der vergangenen Saison (WAC) auf den Tabellensechsten treffen.

„Es geht nicht nur um drei Punkte“

Die Verantwortlichen des SK Austria Klagenfurt sprechen von einem „Kracher zum Bundesliga-Start“. Es gehe „nicht nur um drei Punkte, sondern auch um reichlich Prestige und die Vormachtstellung in Kärnten“, heißt es seitens der Verantwortlichen auf der Website der Austria weiter.

„Statistik soll weiter verbessert werden“

Auch der WAC freut sich auf das Derby bereits in der ersten Runde. Bereits zum Auftakt der Saison 2021/22 hat es genau dieses Szenario gegeben. Seitdem haben die Wölfe von acht Partien vier gewinnen können. Je zwei Spiele gingen Unentschieden und mit einem Sieg der Klagenfurter zu Ende. Diese Statistik will der WAC, wie man selbst auf der Website erklärt, am heutigen Samstag weiter verbessern.