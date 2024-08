Steiermark Schau 2023: Ausstellung erobert jetzt auch Slowenien

Ab 21. August wird die multimedial Ausstellung im Tehnopark Celje zu sehen sein: Marko Mele (wissenschaftlicher Direktor Universalmuseum Joanneum), Josef Schrammel (kaufmännischer Direktor Universalmuseum Joanneum), Andreja Erjavec (Direktorin Tehnopark Celje), Kristina Dremšak (Tehnopark Celje), Marjeta Gmajner (Marketing Manager Tehnopark Celje), Alexander Kada (Idee und Design Pavillon), Antonia Sorger-Domenigg (Projektkoordinatorin STEIERMARK SCHAU 2023), Elisabeth Ellison-Kramer (Österreichische Botschafterin in Ljubljana), Sonja Reiser-Weinzettl (Österreichisches Kulturforum in Ljubljana).

Nach New York und Co

Am 30. Juli 2024 eröffnete die Ausstellung in der DLUL Galerie in Ljubljana, Slowenien. Mit dabei waren Vertreter und Verantwortliche wie Sonja Reiser-Weinzettl (Direktorin des Österreichischen Kulturforums Ljubljana), Mojca Zlokarnik (Direktorin der DLUL Galerie), Alexander Kada (Idee und Design Pavillon), Elisabeth Ellison-Kramer (Österreichische Botschafterin in Ljubljana), Josef Schrammel und Marko Mele (Geschäftsführer Universalmuseum Joanneum) sowie Antonia Sorger-Domenigg (Projektkoordinatorin STEIERMARK SCHAU 2023).

Eine internationale Reise

Die von Astrid Kury kuratierte und von Alexander Kada gestaltete Ausstellung hat sich als internationaler Botschafter der Steiermark etabliert. Sie zeigt zehn Video-Kunstbeiträge von 17 Künstlern aus neun Ländern und elf Wissenschafts-Statements von 22 Forschern aus 12 Ländern. Zu den renommierten Forschungseinrichtungen, die ihre Expertise beisteuerten, gehören das Institut für Weltraumforschung und die Medizinische Universität Graz.

Multimediales Erlebnis

Die filmischen Beiträge der Ausstellung werden auf einem halbrunden Screen projiziert und durch ein spezielles Soundmodul unterstützt, was den Besuchern ein intensives multimediales Erlebnis bietet. Die Ausstellung thematisiert auf beeindruckende Weise Kunst, Klimawandel und Weltraumforschung.

©Domen PAL Die Ausstellung „ATMOSPHÄREN. Kunst, Klima- und Weltraumforschung“ in der Galerija DLUL: International anerkannte Künstler*innen zeichnen sich für die Kunstbeiträge verantwortlich, die einen Blick in den Himmel wagen und der Frage nach der Verortung des Menschen auf der Welt nachgehen.

Nächste Station: Celje

Nach der DLUL Galerie in Ljubljana wird die Ausstellung ab dem 21. August im Tehnopark Celje, dem größten Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspark Sloweniens, zu sehen sein. Auch hier werden zahlreiche prominente Gäste erwartet, die die Bedeutung dieser Ausstellung unterstreichen.

Kooperation und Unterstützung

Die Ausstellung ist ein Ergebnis der Kooperation zwischen dem Universalmuseum Joanneum und dem Österreichischen Kulturforum Ljubljana. Elisabeth Ellison-Kramer, die Botschafterin der Republik Österreich in Slowenien, betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit: „Wissenschaft, Forschung und Kunstschaffende haben ein Projekt zur Klimakultur erarbeitet, das uns zeigt, wie wir den Herausforderungen des Klimawandels gemeinsam begegnen können. Ich bin sicher, dass dieses großartige Projekt auch in Slowenien viel Beachtung finden wird.“

Stärkung der Zusammenarbeit

Marko Mele, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum, zeigte sich erfreut über die internationale Resonanz: „Wir freuen uns sehr, dieses innovative Ausstellungskonzept nun auch in Slowenien präsentieren zu können und im Rahmen der Kooperation die Zusammenarbeit mit den slowenischen Institutionen zu stärken.“