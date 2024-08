Abenteuertag endete im Notfall: Mutter und Kind mussten gerettet werden

Salzburg / Zell am See

In den gestrigen frühen Abendstunden, Freitag 2. August 2024, musste eine 11-köpfige Mannschaft der Bergrettung aus dem Bezirk Zell am See ausrücken. Eine 49-jährige Deutsche und ihre neun Jahre alte Tochter gerieten in Not und mussten aus unwegsamem Gelände geborgen werden.

Im steilen Salzburger Gelände gelandet

Laut eigenen Angaben wollten die beiden Urlauberinnen während eines gemeinsamen Abenteuertages einen Wasserfall besuchen. Sie dürften auf dem Weg dorthin allerdings eine Abzweigung übersehen haben und dadurch in immer steiler werdendes Gelände geraten sein.

Falsche Ausrüstung – wenig Erfahrung

Zum einen wegen mangelnder Erfahrung, zum anderen wegen fehlender Alpinausrüstung, gab es für Mutter und Tochter auf Höhe eines Steilstücks kein Weiterkommen mehr. Daraufhin wählte die 49-Jährige schließlich den Notruf. Dank der Bemühungen der Bergrettung konnten die beiden Deutschen unverletzt geborgen und ins Tal zurückgebracht werden.