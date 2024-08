Kärntner „fliegt“ mit Teppich zum Kirchtag – dann kommt die Polizei

Veröffentlicht am 3. August 2024, 13:11 / ©turnormal

André ist aus Finkenstein und hat sich etwas ganz spezielles für den diesjährigen Kirchtag überlegt. Er hat sein Elektro-Longboard kurzerhand zum fliegenden Teppich umfunktioniert und ist so zum Kirchtag „geflogen“. Tatsächlich sieht es auf Videos, die der 5 Minuten-Redaktion zur Verfügung gestellt wurden, so aus, als würde er über die Straße gleiten.

„Ich hab mir gedacht, ich kanns besser“

„Die Idee hab ich von einem älteren Youtube-Video und ich hab mir gedacht, ich kanns besser“, erklärt der Kärntner gegenüber 5 Minuten. Doch nicht jeder hat an seiner Idee Gefallen gefunden. Er wurde nämlich von der Polizei angehalten – „aufgrund der Verkehrsbehinderung und Vergrößerung der Spur“, weiß André. Dabei handle es sich allerdings lediglich um eine Verwaltungsübertretung, meint er abschließend.

©turnormal | Ein Kärntner hat es sich nicht nehmen lassen, wie Aladin zum Villacher Kirchtag zu „fliegen“.

