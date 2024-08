Chancen auf Polarlichter in Österreich so groß wie lange nicht mehr

Die Chancen auf Polarlichter in Österreich sind in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten groß - da die Sonne aktuell sehr aktiv ist.

Die Chancen auf Polarlichter in Österreich sind in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten groß - da die Sonne aktuell sehr aktiv ist.

Viele werden sie noch in Erinnerung haben: Mitte Mai haben stark leuchtende Polarlichter in ganz Österreich für „strahlende“ Nachthimmel gesorgt und den Himmel in die verschiedensten Farben getaucht. Die „GeoSphere Austria“ berichtet nun, dass wir uns am Höhepunkt des elfjährigen Sonnenzyklus befinden. „In dieser Phase bildet die Sonne vermehrt Magnetfelder, die als Sonnenflecken sichtbar sind“, erklären die Experten auf Facebook.

Sonnenphase hält bis voraussichtlich 2026 an

Im Juli 2024 waren es so viele wie seit Dezember 2001 nicht mehr. Diese Sonnenphase wird nun einmal bis voraussichtlich 2026 anhalten, ehe sie ab 2027 wieder abfallen wird, bis der nächste Zyklus Anfang der 2030er-Jahre einsetzen wird. Diese große Sonnenaktivität hat zur Folge, dass die Chancen auf Polarlichter in den kommenden Monaten in Österreich so groß wie eben lange nicht mehr sind.

Was sind Polarlichter? Polarlichter entstehen immer dann, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre bzw. auf das Erdmagnetfeld treffen. Dort werden dann Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre zum Leuchten angeregt.

Deshalb gibt es mehr Ausbrüche von Sonnenstürmen

Denn: „Durch die hohe magnetische Aktivität der Sonne gibt es mehr Ausbrüche von Sonnenstürmen, die im November 2023 und Mai 2024 Nordlichter auch in Österreich sichtbar machten“, so die „GeoSphere Austria“ weiter. Aktuell seien es im Schnitt drei bis vier Sonnenstürme, die monatlich auf das Erdmagnetfeld treffen. Allerdings sind sie meistens entweder eher schwach oder streifen die Erde nur, wodurch Polarlichter maximal in hohen geographischen Breiten, wie in Norwegen, Island oder Kanada auftreten.

Hast du schon einmal Polarlichter gesehen? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nie Weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Es werden sich immer wieder Chancen ergeben“

Doch davon sollten sich Fans von Polarlichtern nicht beirren lassen. Denn: „Es werden sich in den nächsten zwei Jahren aber immer wieder Chancen ergeben, dass Nordlichter auch wieder in Österreich und Mitteleuropa sichtbar sein werden. Am besten ist eine Kombination aus einem starken Sonnensturm, wolkenlosem Himmel und möglichst langer Dunkelheit“, weiß die „GeoSphere Austria“ abschließend.