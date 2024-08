Sportschnuppern: Stadträtin Mochar inspiriert junge Leichtathleten

Veröffentlicht am 3. August 2024, 16:28 / ©Gunther Spath

Beim Klagenfurter Sportschnuppern konnten kleine Athleten vom 8. Juli bis zum 3. August kostenlose Kurse in verschiedensten Sportarten absolvieren. Das Bewegungsangebot des Sportamts Klagenfurt soll in Kindern die Liebe zum Sport entfachen und ihnen auch dabei helfen, neue Kontakte zu knüpfen. Beim Leichtathletikclub (LAC) Klagenfurt war das Interesse groß: 20 Kinder kamen zu den Schnupperterminen in die Leopold-Wagner-Arena. Beim letzten Termin ließ es sich auch Klagenfurts Sportstadträtin Constance Mochar nicht nehmen, sich vor Ort von der Qualität des LAC-Trainings zu überzeugen. Als Triathletin kam sie standesgemäß ins Stadion gelaufen und fungierte somit als Vorbild für den Leichtathletiknachwuchs.