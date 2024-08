Nicht sein Bier: Villacher Gemeinderat kritisiert Bierauswahl am Kirchtag

Gemeinderat Kopeinig zeigt sich mit der Bierauswahl am Villacher Kirchtag unzufrieden.

Veröffentlicht am 3. August 2024, 17:10 / ©Fotomontage Olga Bereslavskaya/Kopeinig

René Michael Kopeinig, Gemeinderat in Villach und Mitglied des Kirchtagsvereins, zeigt sich über die Entscheidungen der Kirchtagsobfrau und des Vorstandes bezüglich der Bierauswahl auf dem Villacher Kirchtag verwundert. „Es wurde mehrfach betont, dass auf dem Kirchtagsgelände ausschließlich Villacher Bier ausgeschenkt werden soll, um die lokale Identität und Tradition zu wahren. Umso überraschter sind viele von uns, dass bereits am Eingang des Kirchtagsgeländes eine andere Biermarke vertreten ist,“ so Kopeinig.

Villacher Kleinbrauerei durfte nicht ausschenken

Er weist darauf hin, dass der Villacher Kleinbrauerei Malle die Teilnahme mit der Begründung verwehrt wurde, es dürfe nur eine Biermarke geben. „Doch nun wird dem ebenfalls weltumspannenden Großkonzern Anheuser-Busch eine Ausnahme gewährt. Diese inkonsistente Entscheidung ist für viele nicht nachvollziehbar,“ fügt er hinzu. Kopeinig betont weiters, dass dies nicht nur eine Frage der Konsistenz sei, sondern auch des Respekts gegenüber lokalen Produzenten.

Villacher Kirchtag kein „Schaufenster für Großkonzerne“

Der Villacher Gemeinderat fordert nun die Verantwortlichen auf, Antworten zu präsentieren, warum man Handwerksbiere verweigert, aber andere Großkonzerne am Kirchtagsgelände zulässt. „Unser Kirchtag soll ein Fest der Gemeinschaft und der lokalen Traditionen sein, nicht ein Schaufenster für internationale Großkonzerne. Villach hat genügend ehrliche Kleinbrauereien die es sich verdient hätten, am Kirchtag vertreten zu sein. Man muss nicht auf weitere Großkonzerne setzen“, so Kopeinig abschließend