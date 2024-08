Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt: Ehepaar verletzt

Veröffentlicht am 3. August 2024, 17:39 / ©Canva

Am heutigen Samstagmittag, den 3. August, gegen 11 Uhr, war ein 60-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner 58-jährigen Frau auf der L409 in Richtung Stubenberg, in der Steiermark, unterwegs. Vor ihnen bog eine 88-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Weiz nach rechts ab. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er den Abbiegevorgang zu spät bemerkt hatte, und stürzte ohne Berührung mit dem Auto. Das Ehepaar stürzte vom Motorrad, und das Ausmaß ihrer Verletzungen ist bisher unbekannt. Der 60-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht, während die 58-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C16 ins LKH Oberwart geflogen wurde.