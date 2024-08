Kollision zwischen E-Bike und Auto: Radfahrer (75) trug keinen Helm

Ein 75-jähriger Linzer fuhr am heutigen Samstag, den 3. August, gegen 14.50 Uhr mit seinem E-Bike im Ortsgebiet von St. Florian, in Oberösterreich, in Fahrtrichtung Ortszentrum. Der Mann fuhr dabei auf dem links an die Stift-Landesstraße angrenzenden Radweg bergab. Er trug keinen Fahrradhelm. Zur selben Zeit lenkte ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land seinen Firmenauto auf der Gemeindestraße „Im Aichetfeld“ Richtung Stift-Landesstraße. Dort wollte er rechts in Fahrtrichtung Ansfelden einbiegen. Als der E-Biker die ungeregelte Kreuzung geradeaus überqueren wollte, kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision. Dadurch wurde der Pensionist unbestimmten Grades verletzt und ins Ukh Linz eingeliefert.