Motorradfahrer (61) stürzte, schlitterte 30 Meter über die Fahrbahn

Im Rahmen eines Motorradausfluges mit Freunden kam es am am heutigen Samstag, den 3. August, im Gemeindegebiet von Schalchen, in Oberösterreich, zu einem Sturz. Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr dabei mit seinem Motorrad auf der L503 Richtung Maria Schmolln. Er befand sich an vorletzter Stelle der fünfköpfigen Gruppe. Aus noch unbekannter Ursache kam er zu Sturz schlitterte rund 30 Meter über die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.