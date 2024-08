Wirtschaftsgebäude fing Feuer: Brandursache unbekannt

Am heutigen frühen Nachmittag, den 3. August, wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Puntigam alarmiert. Der Rettungshubschrauber hatte beim Überflug eine Rauchentwicklung im Bereich eines Gebäudes wahrgenommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drangen bereits Flammen und Rauch aus der Holzfassade eines leerstehenden Wirtschaftsgebäudes. Der Brand konnte durch einen umfassenden Löschangriff mit mehreren Rohren rasch gelöscht werden. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung an der Einsatzstelle wurde ein Großtranklöschfahrzeug eingesetzt und eine Zubringleitung über eine Wegstrecke von etwa 300 Meter errichtet. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden keine verletzt. Die Berufsfeuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

©BFG | Niemand wurde verletzt. ©BFG | Ein Rettungshubschrauber entdeckte den Brand. ©BFG | Die Brandursache wird nun ermittelt.

