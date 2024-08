Schwerer Sturz auf Wanderweg: Wanderin verlor Gleichgewicht, rutschte ab

Gemeinsam mit sieben weiteren Personen unternahm eine 59-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark, am heutigen Samstag, den 3. August, eine Wanderung von der Brunnalm ausgehend in Richtung Gipfel der Hohen Veitsch (1.981m). Die Gruppe war bereits den zweiten Tag in Folge unterwegs und beabsichtigte nordseitig Richtung Niederalpl abzusteigen, um den dritten Wandertag in Mariazell zu beenden. Beim Aufstieg der Serpentinen entlang des Wanderwegs 465 in Richtung Hohe Veitsch rutschte die 59-Jährige jedoch gegen 12.15 Uhr ohne Fremdbeteiligung aus. Dabei verlor sie das Gleichgewicht, kam zu Sturz und stürzte mit einem Purzelbaum einige Meter talwärts.

Sie wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Begleiter der Pilgerin sowie ein Hüttenwirt leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die 59-Jährige klagte über starke Schmerzen und wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Tau geborgen, bevor sie vom Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen wurde. Neben der Alpinpolizei Hochsteiermark standen auch zehn Personen der Bergrettung Veitsch im Einsatz. Ein Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2024 um 19:53 Uhr aktualisiert