Über Kirchtagsraufereien & Rekordzahlen: Gerda Sandriesser zieht Bilanz

Der 79. Villacher Kirchtag neigt sich dem Ende zu. In einer Pressekonferenz wurde heute eine erste Bilanz gezogen, die gemischte Gefühle hervorrief: Die Veranstalter bejubelten die Wahnsinnsstimmung und Rekordbesucherzahlen, während die Polizei heuer besonders gefordert war: Um 50 Prozent mehr polizeiliche Vorfälle gab es in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben mit der Kirchtagsobfrau und zweiten Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser über ihre Eindrücke zum heurigen Villacher Kirchtag gesprochen.

„Es war ein Highlight“

„Für mich persönlich war es überwältigend. So einen Kirchtag habe ich noch nie erlebt“, erklärt Sandriesser gleich zu Beginn des Interviews. Von Sonntag bis heute sei die Stadt richtig voll gewesen – und in Feierlaune. „Für mich war es etwas sehr, sehr Positives, dass der Kirchtag so gut angenommen wird. Es war ein Highlight“, so die Frau an der Spitze des Villacher Kirchtags. Die Steigerung bei den Besucherzahlen erklärt Sandriesser mit der generellen Lust am Feiern, aber auch immer mehr junge Menschen würden den Kirchtag für sich entdecken: „Wichtig sind uns die Kirchtagsgäste von morgen, denen man auch entsprechende Unterhaltung bieten muss.“ Dabei werde jedoch nicht auf die traditionsbewussten Gäste vergessen, auch für sie seien genügend Angebote vorhanden.

Appell an die Eigenverantwortung

Auf den enormen Anstieg der polizeilichen Vorfälle im Vergleich zum Vorjahr angesprochen, erklärt die zweite Vizebürgermeisterin: „Ich denke, es ist jeder für sich persönlich verantwortlich. Dass bei Alkoholkonsum leichter Drohungen ausgestoßen werden, dass es mehr Raufereien gibt, ist bekannt. Aber die hat es ja immer schon gegeben.“ Steigende Besucherzahlen würden auch zu mehr Vorfällen führen, auch die Hitze sieht sie als Einflussfaktor für die steigenden Deliktzahlen. Die Kirchtagsobfrau appelliert an die persönliche Verantwortung der Besucher: „Etwas weniger Alkohol wäre manchmal nicht schlecht.“

Über 3.200 Trachtenträger beim Umzug

Heute Samstag findet der 79. Villacher Kirchtag seinen Höhepunkt. Der Trachtenumzug am Nachmittag lockte erneut eine Vielzahl an Besuchern in die Stadt. „Es waren über 3.200 Trachtenträger und Trachtenträgerinnen aus vielen Nationen beim Umzug vertreten“, erzählt Sandriesser stolz. Heute freue sie sich am meisten auf das bunte musikalische Programm auf den Bühnen sowie kulinarische Schmankerl in den Festzelten. Am morgigen Sonntag lässt es die Kirchtagsobfrau ruhiger angehen: „Der Sonntag ist für uns ein bisschen der Familientag geworden, wo man mit der Familie aufs Gelände geht und den Kirchtag mit einer Suppe, einem Reindling und einem Tanz abschließt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2024 um 20:51 Uhr aktualisiert