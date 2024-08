Beim Urinieren in die Drau gestürzt: Kirchtag endete für Steirer flüssig

Heute Abend ereignete sich in Villach ein kurioser Unfall: Ein 20-jähriger Steirer wollte sich auf einer Brücke in Villach erleichtern. Das erwies sich als keine so gute Idee: Beim Urinieren rutschte der stark alkoholisierte junge Mann ab und fiel in die Drau, wie Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando Villach gegenüber 5 Minuten berichtete. „Eine Streife hat den Steirer bemerkt und herausgezogen“, erklärt Brozek weiter. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und wird aktuell vom Rettungsdienst versorgt.