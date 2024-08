Riesenrad-Unfall am Villacher Kirchtag: Mitarbeiter verletzt

Beim Riesenrad am Villacher Kirchtag kam es heute Abend zu einem Unfall.

Veröffentlicht am 3. August 2024, 21:16 / ©Stadtmarketing Villach GmbH

Am Villacher Kirchtag ereignete sich heute Abend ein Betriebsunfall beim Riesenrad des Vergnügungsparks. Wie ein Mitglied des Organisationsteams berichtete, hat sich ein Scheinwerfer gelockert und einen Mitarbeiter des Fahrgeschäfts gestreift. Der Mann wurde dabei am Bein verletzt. „Das Riesenrad wurde automatisch gestoppt und für einige Zeit gesperrt“, teilte uns Christian Kohlmayer vom Villacher Kirchtagsteam mit. Mittlerweile sei das Fahrgeschäft aber wieder in Betrieb. Laut Auskunft des Betreibers sei nichts Schlimmeres passiert. Der betroffene Mitarbeiter sei medizinisch versorgt worden und könne morgen bereits wieder seinen Dienst antreten.