Grafenstein verliert Kultlokal: „Bettler-Klause“ geschlossen

Veröffentlicht am 3. August 2024, 21:31 / ©Screenshot Google Streetview

Wer die Facebookseite des beliebten Kultlokals „Bettler-Klause“ besucht, um nach Veranstaltungen oder Neuigkeiten zu suchen, den erwartet ein Schock: Das Restaurant in Grafenstein hat den Betrieb eingestellt. „Good Bye“ und „Geschlossen“ steht auf den neuesten Bildern, die die Betreiber dort veröffentlicht haben.

Personalmangel als Schließungsgrund?

Drei Jahre lang betrieben Judit und Krisztián Orbán das Kultlokal in Grafenstein. Trotz der Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten für Gastronomiebetriebe eröffneten sie 2021 die Bettler-Klause an der Packer Bundestraße neu. Nun zogen sie einen Schlussstrich. Laut Bericht der Kleinen Zeitung, die mit dem Bürgermeister von Grafenstein über die Causa gesprochen hat, sei Personalmangel ein wesentlicher Faktor für die Schließung des Kultlokals gewesen. Ob neue Pächter das Restaurant in absehbarer Zeit übernehmen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.