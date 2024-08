Schwer verletzt: 85-jähriger Wanderer stürzte 20 Meter tief

Heute Morgen war ein 85-jähriger Deutscher alleine am Karnischen Höhenweg in Richtung Obstansersee Hütte unterwegs. Er startete bereits um 7 Uhr in der Früh seine Tour. Kurz vor 16 Uhr bemerkte eine italienische Wandergruppe etwa 300 Meter von der Hütte entfernt den Mann, welcher circa 20 Meter tief von einem Steig abgestürzt war und dabei schwer verletzt wurde. Die Wandergruppe setzte die Rettungskette in Gang, eine weitere deutsche Wandergruppe leistete bis zum Eintreffen des verständigten Notarzthubschraubers Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte in die Klinik Innsbruck geflogen.