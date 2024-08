Der Sonntag wird sonnig mit lokaler Gewittergefahr

Am Sonntag erwartet die Kärntner ein bunter Wettermix aus Sonne, Wolken und lokalen Schauern.

Veröffentlicht am 3. August 2024, 21:55 / ©5 Minuten

Der Sonntag beginnt laut Prognosen von Geosphere Austria in Kärnten mit einigen Wolken, die sich vor allem im Osten im Laufe des Vormittags noch halten. Zu Mittag lösen sich die Wolkenfelder jedoch auf und es scheint in weiten Teilen Kärntens die Sonne, bevor sich am Nachmittag größere Quellwolken bilden. Diese werden sich voraussichtlich vor allem im Bergland entladen, lokal kann es zu gewittrigen Schauern kommen. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad.