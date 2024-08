Von Sonne zu Regen: Kaltfront sorgt für wechselhaftes Wetter in Österreich

Veröffentlicht am 3. August 2024, 22:01 / ©Rosie Orasch

Eine Kaltfront zieht von Bayern ausgehend über die Osthälfte von Österreich hinweg. Bereits am Morgen bereiten sich laut Geosphere Austria von Salzburg und Oberösterreich dichte Wolken aus und ersten Regenschauer sind mit dabei. Wolken und Niederschläge breiten sich in der Folge in Richtung Osten und Südosten aus und erreichen nach Mittag das östliche Flachland sowie die Südoststeiermark. Von Vorarlberg bis Osttirol bleibt es mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken länger freundlich, später bilden sich dort aber ausgehend vom Bergland einige Schauer und Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, im Vorfeld von Gewittern kann der Wind kurzzeitig aufleben. Die Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 19 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 22 bis 28 Grad erreicht.