Schwer verletzt: Wolfsberger (25) rutscht mit Motorrad gegen Auto

Veröffentlicht am 4. August 2024, 06:39 / ©ÖAMTC/Hnat

Ein 25-jähriger Wolfsberger war gestern Nachmittag, am 3. August gegen 16.22 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Turnersee Straße in Richtung Klopeiner See-Südufer Straße unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte dann aber das Vorderrad des Motorrades nach links weg, woraufhin der Wolfsberger über die linke Straßenseite hinwegschlitterte und gegen den entgegenkommenden Wagen eines 38-jährigen Tirolers krachte.

Rettungshubschrauber brachte Schwerverletzten ins Krankenhaus

Der 25-Jährige ist in weiterer Folge unter die Frontseite des Autos geraten und hat sich dabei schwer verletzt, wie die Polizei nun berichtet. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Auto-Insassen sind bei dem Unfall unverletzt geblieben. Auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz und hat die ausgetretenen Flüssigkeiten gebunden. Während der Unfallerhebung war die Fahrbahn für den gesamten Verkehr gesperrt.