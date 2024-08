Standorterweiterung in Villach: Lam Research investiert in die Zukunft

Eine feierliche Eröffnung fand am Donnerstag zu Mittag am Firmengelände der Lam Research AG in Villach statt: Die neue Halle, als „Gebäude/Building 17“ benannt, fungiert ab sofort als modernes Produktions- und Logistikzentrum, in der auch Büros untergebracht sind. Sie soll die Wachstumspläne des Unternehmens nachhaltig unterstützen und stellt einen Meilenstein dar. Die LAM Research AG am Standort Villach zählt zu den innovativsten und forschungsaktivsten Unternehmen des Landes, das über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus rund 30 Nationen beschäftigt. Es liefert modernste Produkte und Technologien für die Mikrochipfertigung und Chip-Designs im Bereich der Halbleiterindustrie.

Technologie aus Kärnten ist zukunftsweisend

Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig war vor Ort: „Lam Research ist seit mehr als 30 Jahren in Villach präsent, ein überregionaler Leitbetrieb und als weltweit führender Produzent in der Herstellung von Halbleiterproduktionsanlagen ein Garant für wirtschaftlichen Erfolg. Die Erweiterung am Standort ist eine Investition in die Zukunft. Die neue Infrastruktur trägt außerdem dazu bei, dass innovative Technologien aus Kärnten eine wesentliche Rolle dabei spielen, die Zukunft mitzugestalten.“

Zentrum für Spin-Clean-Produkte

Der Villacher Standort kann als weltweites Zentrum für die Entwicklung und Produktion aller Spin-Clean-Produkte des Unternehmens bezeichnet werden. Die Reinigung von Wafern ist eine wichtige Funktion in der Halbleiterherstellung und wird zwischen den Bearbeitungsschritten der Chipherstellung eingesetzt, um ertragsmindernde Rückstände und Defekte zu entfernen. „Das neue Multifunktionsgebäude unterstreicht das Engagement von Lam, seine Kapazitäten zu erweitern, um die steigende Nachfrage nach Halbleiterfertigungsanlagen jetzt und in Zukunft zu befriedigen“, so Johann Stuhlpfarrer, Senior Director, Clean Product Operations, Manufacturing, Lam Research.

Nachhaltigkeit wird bei Lam Research großgeschrieben

Hervorheben könne man außerdem den Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsgedanken. Für den Betrieb der Maschinen und Infrastruktur werden ausschließlich nachhaltige Energiequellen und Fernwärme genutzt und damit sei der Standort der erste innerhalb des Konzerns, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien versorgt wird. Es war auch der erste Standort, der Solarpaneele integrierte, bis heute wurden 5.500 Photovoltaikpaneele installiert.

Villacher Stadtwappen überreicht

Im Rahmen der Eröffnung wurde das Unternehmen außerdem mit dem Villacher Stadtwappen ausgezeichnet: „Es ist mir eine große Ehre, heute das Stadtwappen vom Bürgermeister der Stadt Villach zu erhalten. Der Erhalt dieser Auszeichnung bestärkt uns darin, unseren Beitrag zur lokalen Gemeinschaft fortzusetzen und die durch das Stadtwappen repräsentierten Werte aufrechtzuerhalten. Wir sind stolz darauf, Teil der Villacher Gemeinschaft zu sein“, sagte Aaron Fellis, Corporate Vice President und General Manager, Wet Technologies, Lam Research.