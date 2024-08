Wetterwarnung: Hier sind heute Gewitter mit Hagel und Starkregen möglich

Sowohl die „GeoSphere Austria“ als auch die „österreichische Unwetterwarnzentrale“ (UWZ) warnen aktuell vor Gewittern im Süden und Osten Österreichs, die ab den Mittagsstunden möglich sind. „Im Vorfeld einer Kaltfront bilden sich ab Mittag Regenschauer und Gewitter mit lokalem Hagel und kurzzeitig deutlich auflebendem Wind aus West bis Nordwest“, erklären etwa die Meteorologen der „GeoSphere Austria“, die für ebenjene Gebiete – betroffen werden demnach der Osten Kärntens, der Südosten der Steiermark, der Osten von Niederösterreich, das Burgenland und Wien sein. auch eine gelbe Gewitterwarnung ausgegeben haben. Punktuell sei auch mit Starkregen zu rechnen.

©Screenshot „Unwetterzentrale“ | Vor allem der Süden und Osten Österreichs sind von Gewittervorwarnungen betroffen. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Auch die „GeoSphere Austria“ warnt vor Gewittern mit Starkregen und Hagel.

Im Osten greifen Schauer und Gewitter bereits am Vormittag über

Auch seitens der „österreichischen Unwetterwarnzentrale“ heißt es, dass am Sonntag bereits am Vormittag an der Alpennordseite „einzelne und teils gewittrige Regenschauer“ durchziehen würden. Währenddessen scheint im Süden noch die Sonne. Das ändert sich dann aber im Verlauf des Tages. Bereits am Vormittag dürften sich demnach Schauer und einzelne Gewitter in den Osten und später auch in den Süden ausbreiten. „Lokal können die Gewitter kräftig ausfallen“, heißt es seitens der Meteorologen. Während es im Süden und Osten Österreichs also gewittert, dürfte es in Vorarlberg und im Tiroler Oberland wieder sonnig auflockern.

Welches Wetter magst du am liebsten? Viel Sonnenschein Heiße Sommertage Regen Wind Schnee Minusgrade Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gewitter werden eher lokal sein

Immerhin: Meteorologe Christian Stefan von der „GeoSphere Austria“ erklärte bereits gestern gegenüber 5 Minuten, dass zumindest keine Unwetter zu erwarten seien. Weiters seien die Gewitter „eher lokal“.

Diese Auswirkungen könnten die Gewitter laut „GeoSphere Austria“ heute haben: Kleine Muren, lokal überflutete Straßen

Punktuell kann es zu Überschwemmungen kommen, Keller können überflutet werden

Blitzschlag kann zu Stromausfällen führen und Gebäude oder Bäume in Brand stecken.

Aufgrund von Sturmböen können Gegenstände herumgewirbelt werden, Äste abbrechen und vereinzelt auch Bäume umfallen.

So wird das Wetter zum Wochenstart

Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet, wird das Wetter am Montag noch eher wechselhaft sein. Teilweise sind auch lokale Regenschauer noch mit dabei. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter dann aber, woraufhin uns zwei sehr schöne und sommerliche Tage erwarten. Bis Mittwoch Nachmittag wird es dabei in Österreich auch größtenteils wieder heiß – der 30er wird vielerorts geknackt. Während am Mittwoch nur stellenweise wieder Gewitter möglich sind, wird eine Kaltfront am Donnerstag dann wieder für etwas mehr Abwechslung im sommerlichen Wettergeschehen sorgen.