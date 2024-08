Sexueller Missbrauch übers Internet? Zwei Männer im Fokus der Justiz

Veröffentlicht am 4. August 2024, 08:34 / ©Montage: Minuten/Canva

Die Vorwürfe, denen sich gleich zwei Erwachsene am Landesgericht Klagenfurt gegenübersehen, sind heftig. Über das Internet soll eine unmündige, minderjährige Person nicht von einem, sondern gleich von zwei Männern zur vaginalen Penetration durch diverse Gegenstände verleitet worden sein, wie nun aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht. Die beiden Verfahren werden am kommenden Freitag, den 9. August, jeweils unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi am Vormittag getrennt von einander behandelt.

Minderjährige auf Dating-Plattform kennengelernt

Jener Mann, der der Angeklagte in der ersten Verhandlung ist, soll die Minderjährige auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben und habe sich durch bei der vaginalen Penetration der Jugendlichen selbst befriedigen wollen. Der zweite Angeklagte sei erst durch die ursprüngliche Anzeige des ersten Angeklagten ins Visier der Ermittler geraten und durch die Auswertung der Chatverläufe gefunden worden. Beiden wird nun schwerer, sexueller Missbrauch von Unmündigen vorgeworfen. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.