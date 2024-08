Am Buchkogel: „Stummer Waldmann“ geklaut und illegales Lagerfeuer entfacht

Der stumme Waldmann, eine mit Motorsägen geschnitzte Holzfigur, ist am Buchkogel in Graz verschwunden. In unmittelbarer Nähe habe jemand zudem auch ein „Lagerfeuer“ gemacht. Das eine ist dreist und das andere unverantwortlich, findet Bezirksvorsteher Stellvertreter René Apfelknab (FPÖ). Ein Feuer im trockenen Wald zu entzünden sei ein Irrsinn, denn durch Funkenflug kann ganz schnell ein Waldbrand entstehen, so der FPÖ-Bezirksvorsteher Stellvertreter. Einen kleineren Waldbrand am Buchkogel, bei dem rund 150 Quadratmeter zerstört wurden, gab es ja schon im April. „Bitte kein Feuer im Wald entzünden!“, lautet daher die eindringliche Warnung von Apfelknab an alle Besucher des Buchkogels.

Rätselhaft warum der stumme Waldmann verschwunden ist

Warum der stumme Waldmann verschwunden ist, ist ihm aber ein Rätsel. Aufgrund der Größe des Lagerfeuers erscheint es unwahrscheinlich, dass der Waldmann (Stamm mit 150 cm und 30 cm Durchmesser) abgefackelt wurde. Es handelt sich dabei um die letzte von drei im Jahr 2003 geschnitzten Figuren. Sie hielt den Zeigefinger zum Mund, um die Besucher zu erinnern, im Wald die Stille der Natur zu genießen. „Schade, dass damit wieder ein Stück Handwerkskunst verschwunden ist. Vielleicht findet sich ja ein Künstler, der eine neue Figur zur Verfügung stellt“, so René Apfelknab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 08:46 Uhr aktualisiert